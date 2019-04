‘Ndrangheta, operazione “Rimpiazzo”: 31 arrestati tra Reggio Calabria e Vibo Valentia, tutti i NOMI [ELENCO e DETTAGLI]

9 Aprile 2019 10:54

‘Ndrangheta, operazione “Rimpiazzo”: 31 arresti tra Vibo Valentia, Reggio Calabria e altre province

Sono 31 le persone arrestate perche’ coinvolte a vario titolo nell’operazione “Rimpiazzo” della questura di Vibo Valentia contro il clan dei Piscopisani. Si tratta di una consorteria mafiosa che prende il nome dalla frazione Piscopio di Vibo Valentia in cui opera e che dal 2010 si e’ posto in netta contrapposizione al potente clan Mancuso di Limbadi (Vv), tanto da riuscire ad estendere il suo potere sino a Vibo Marina alleandosi ad altri gruppi criminali. Questi gli arrestati:

Michele Fiorillo, 33 anni, di Piscopio; Benito La Bella, 31, di Piscopio; Nicola Barba, 67, di Vibo Valentia; Giuseppe Salvatore Galati, 55, di Piscopio; Salvatore Vita, 44, di Vibo Marina; Rosario Battaglia, 35, di Piscopio; Nazzareno Colace, 55, di Portosalvo; Angelo David, 36, di Piscopio; Ippolito Fortuna, 59 anni, di Vibo Marina; Francesco Tassone, 42, di Vibo; Giovanni Battaglia, 36, di Piscopio; Francesco D’Ascoli, 48; Stefano Farfaglia, 36, di Piscopio; Francesco Felice, 26, di Piscopio; Nazzareno Fiorillo, 54, di Piscopio; Rosario Fiorillo, 30, di Piscopio; Francesco Fortuna, 25, di Vibo Marina; Maria Concetta Fortuna, 61, di Piscopio; Sacha Fortuna, 40, di Vibo, residente nel Bolognese; Nazzareno Fortuna, 30, di Piscopio; Giovanni Giardina, 41 anni; Francesco La Bella, 46, di Piscopio; Mario Lo Iacono, 38; Cosmo Michele Mancuso, 70, di Limbadi; Pantaleone Mancuso, 58, di Limbadi; Nazzareno Pannace, 30; Francesco Popillo, 34; Francesco Romano, 33; Gaetano Rubino, 39; Pierluigi Sorrentino, 29; Michele Staropoli, 53.

‘Ndrangheta, Sibilia: “oltre 30 arresti. Lo Stato non arretra”

“Oltre duecento poliziotti impegnati in tutta Italia per eseguire più di 30 arresti e altri provvedimenti giudiziari. L’operazione contro la ‘ndrangheta, denominata” Rimpiazzo”, ribadisce un messaggio chiaro: lo Stato non arretra di un passo nella lotta alla criminalità organizzata. Il nostro Paese è punto di riferimento mondiale nella lotta contro le mafie che sono un fenomeno esteso in tutta Italia. Per questo è necessario alimentare il clima di collaborazione tra tutte le forze impegnate per la legalità sui territori per ottenere risultati importanti come gli arresti di questa mattina. Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine impegnate nelle indagini e nell’ esecuzione delle misure: siete il nostro baluardo di legalità sui territori“. Lo dichiara il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

Santelli su operazione Rimpiazzo :”Minata alle basi la ndrangheta vibonese”

“Un operazione straordinaria che è riuscita a fare luce su anni di delitti e soprusi, sradicando una potente rete criminale a Vibo“. È quanto afferma, in una nota, a proposito dell’operazione “Rimpiazzo”, l’on Jole Santelli, vice presidente della commissione antimafia di Forza Italia. “Desidero ringraziare la polizia di stato e il questore Andrea Grassi – dice Santelli – e la procura distrettuale antimafia, nella persona del procuratore capo, Nicola Gratteri, per la brillante sinergia con la quale è stata portata a termine un’operazione che mina alle fondamenta la forza militare della ndrangheta vibonese. Si tratta dell’ennesima risposta che le istituzioni hanno dato, in Calabria – aggiunge la vice presidente della commissione antimafia – ai tentacoli della criminalità organizzata, le cui emanazioni hanno raggiunto diverse città italiane”.

