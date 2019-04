Pubblicità nei parcheggi a pagamento a Messina, MyCicero: “Non siamo stati informati”

9 Aprile 2019 11:00

Parcheggi a pagamento a Messina, MyCicero: “auspichiamo che l’Amministrazione trovi una soluzione che garantisca pari visibilità e condizioni a tutti gli operatori”

Dopo l’interrogazione del consigliere comunale Nello Pergolizzi, in merito ai cartelloni pubblicitari di Easypark apparsi in città, anche MyCicero, società fornisce il medesimo servizio, interpellata dal consigliere interviene fornendo le sua versione di fatti. MyCicero è un servizio attivo nel Comune di Messina per il pagamento della sosta e dei titoli di viaggio grazie ad un accordo stipulato con la società ATM. Secondo tale accordo myCicero si configura come una rivendita digitale, ovvero acquista titoli di sosta e di viaggio dalla suddetta società per poi rivendere

tali titoli agli utenti finali a fronte di una provvigione riconosciutagli da ATM e calcolata sul valore dei titoli

venduti, come per le altre rivendite. MyCicero non applica nessun tipo di sovrapprezzo ne canoni di abbonamento, rimanendo quindi un servizio totalmente gratuito per gli utenti finali.

Ma perché in città non sono stati affissi cartelloni pubblicitari che sponsorizzano anche l’app myCicero?

“Solitamente la società di gestione della sosta concede degli spazi sui parcometri da dividere equamente

tra le varie app attive tramite cui poter comunicare il servizio. Questa strada- spiega la società– non era percorribile nella città di Messina per cui la società ATM ha proposto di installare delle targhe metalliche nella segnaletica verticale con la necessità di dover alzare l’altezza di ogni palo per poter rispettare i limiti consentiti dalla legge. Per questa operazione ci è stato presentato un preventivo da € 68.000 da dividere tra i tre operatori presenti. Tale importo si è mostrato economicamente insostenibile per ciascun operatore, in quanto notevolmente superiore ai relativi ricavi annui. Tramite un confronto tra i tre operatori (myCicero, Telepass, Easypark) si è avviata quindi la ricerca di una soluzione alternativa congiunta. Abbiamo poi appreso dalla stampa dell’affissione dei cartelli Easypark in tutta la città, senza essere stati aggiornati sull’iniziativa”.

La società lancia quindi un appello all’Amministrazione comunale: “Visto l’interesse da parte dell’Amministrazione alla diffusione dei sistemi di pagamento digitali e considerato il nostro interesse a contribuire alla comunicazione di tale servizio, auspichiamo che l’Amministrazione trovi una soluzione che garantisca pari visibilità e condizioni a tutti gli operatori”.

