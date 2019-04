Partito Democratico, mozione Giachetti: “in Calabria esiste un’area riformista e moderata”

3 Aprile 2019 22:41

Mozione Giachetti: “da oggi all’interno del Pd Calabria esiste ufficialmente un’area democratica, moderata e riformista che vuole portare il proprio contributo al partito per rilanciare l’azione politica nella nostra regione e negli enti locali dove governiamo e dove a breve si tornerà alle urne”

“Da oggi all’interno del Pd Calabria esiste ufficialmente un’area democratica, moderata e riformista che vuole portare il proprio contributo al partito per rilanciare l’azione politica nella nostra regione e negli enti locali dove governiamo e dove a breve si tornerà alle urne“. E’ quanto scrivono in una nota i componenti della “mozione Giachetti” del Partito Democratico dopo che, alla presenza dei componenti dell’Assemblea Nazionale del Pd Francesco Grosso, Tina Foti e Francesco Muraca ed alla presenza di Pino Salerno ed Antonino Castorina si è riunito a Lamezia Terme il coordinamento regionale della mozione “Sempre Avanti”. “Fare politica – proseguono – vuol dire farsi carico delle aspettative dei cittadini, provare ad ascoltarli, cercare di dare risposte concrete ai problemi quotidiani. Insieme al gruppo di militanti, di iscritti e insieme ai tanti cittadini comuni che siamo riusciti a coinvolgere in questo nostro percorso, abbiamo deciso di non far cadere l’impegno che abbiamo portato avanti fino ad oggi e di rilanciare. Il centro sinistra e il Partito democratico hanno bisogno di un rinnovamento e questo non puo’ che avvenire attraverso l’apertura alla società civile”. “

Valuta questo articolo