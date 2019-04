Motta San Giovanni, giovedì 2 maggio la nomina degli scrutatori per le prossime elezioni europee

30 Aprile 2019 14:09

Motta San Giovanni: si riunirà giovedì 2 maggio la Commissione elettorale comunale per procedere alla nomina degli scrutatori per le elezioni europee del prossimo 26 maggio

Si riunirà giovedì 2 maggio, alle ore 16:00, la Commissione elettorale comunale per procedere alla nomina degli scrutatori per le elezioni europee del prossimo 26 maggio. Presso l’ufficio elettorale di palazzo Pasquale Alecce a Motta San Giovanni, in pubblica adunanza, la Commissione presieduta dal sindaco Giovanni Verduci e composta dai consiglieri comunali Maria Verduci, Beniamino Mallamaci e Massimo Cogliandro, individuerà gli addetti alle operazioni di voto tramite estrazione, tenendo conto degli inoccupati/disoccupati e della frazione di residenza. Come già avvenuto per le elezioni politiche dello scorso anno, vista la proposta del sindaco Verduci, sostenuta e condivisa dall’intera Amministrazione comunale e dalla Commissione elettorale, i nominativi per i 28 scrutatori saranno estratti tra quanti, negli anni, hanno fatto richiesta di essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

