Motorshow 2Mari a Reggio Calabria, parte domani la prevendita dei biglietti: prezzi popolari, agevolazioni e imperdibili sorprese [INFO E DETTAGLI]

23 Aprile 2019 11:39

L’attesa è terminata, partirà ufficialmente domani la prevendita dei biglietti d’ingresso al Motorshow 2Mari, il più grande evento motoristico italiano in programma dall’1 al 9 giugno nell’area portuale di Saline Joniche

Prezzi più che popolari, agevolazioni per l’accesso al parco ed un’imperdibile sorpresa per gli amici più veloci nell’acquisto. Ci siamo! L’attesa è terminata. Partirà ufficialmente domani la prevendita dei biglietti d’ingresso al Motorshow 2Mari, il più grande evento motoristico italiano, in programma dall’uno al nove giugno nell’area portuale di Saline Joniche.Il parco ospiterà decine di vetture turismo e sport prototipo impegnate in sfide avvincenti, sulla pista da 875 metri. Ed ancora drifting, stuntman, off road, Museo Targa Florio, marchi di primo piano e nobili sport car esposte. Il set up è in fase di completamento proprio in queste settimane nei 350mila metri quadrati che assicureranno divertimento allo stato puro.

Presenza costante, nel corso della manifestazione, sarà anche quella degli action stuntman, grazie alla partecipazione di una realtà d’eccellenza italiana: Folco Team, infatti, è da anni leader incontrastato e collabora con le maggiori case di produzioni cinematografiche e televisive per lo sviluppo di film d’azione e spot commerciali.Lo show potrà contare anche su Emanuele Festival e il suo straordinario team, pluricampione italiano di drifting. Toccherà ai funambolici driver disegnare, su potenti autovetture, incredibili traiettorie in sovrasterzo di potenza ed a ruote fumanti.

Non mancheranno neppure i trofei destinati alle vetture turismo, divise in classi di appartenenza, spazi dedicati alle compatte turbo degli anni ’80 e gare ad inviti di Formula Challenge, con il format che garantisce emozioni uniche: la sfida incrociata.La Federazione italiana Fuoristrada ha accordato l’iscrizione di un evento di campionato italiano all’interno del percorso off road interno al Motorshow, con la presenza di decine di potenti e spettacoli mezzi a ruote artigliate. Ci saranno poi ancora eventi culturali, spettacoli e premiazioni. Ogni sera concerti, gruppi musicali, divertimento e intrattenimento firmato da Studio54Network.

Il tutto con un occhio di riguardo per la sicurezza stradale, in collaborazione con Anas, partner ufficiale dell’evento, ed una attenzione alla legalità, grazie alla presenza dell’associazione Libera, di cui Motorshow 2Mari è parte integrante. Gli orari di apertura del Motorshow saranno i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle 16 a mezzanotte. Da venerdì a domenica, dalle 10.30 a mezzanotte. Nelle giornate del 3 e 4 giugno, vi sarà un’apertura mattutina esclusivamente dedicata agli studenti, in occasione dell’incontro con Luca Abete ed il suo tour motivazionale sul tema della legalità e della sicurezza stradale.

Assicurarsi la partecipazione, acquistando in prevendita, comporterà un abbassamento del costo rispetto al botteghino. Il prezzo di un biglietto d’ingresso per una singola giornata, acquistato in prevendita, è infatti di 10 euro. Al botteghino il costo sarà di 15 euro. Ancor più conveniente è il prezzo di un abbonamento per tre giorni d’ingresso, sempre in prevendita, che è di 24 euro. Le agevolazioni per chi acquisterà in prevendita non finiscono qui: avere il ticket in anticipo permetterà di ottenere un accesso privilegiato saltando le code al varco d’ingresso. Inoltre, per i primi 400 amici che acquisteranno il ticket saranno riservate delle sorprese imperdibili. I bambini fino a dieci anni ed i diversamente abili avranno diritto all’accesso gratuito.

I biglietti potranno essere acquistati sul circuito vivaticket, collegandosi sul sito www.vivaticket.it. All’interno del portale si potrà anche cercare il punto vendita più vicino al luogo di residenza.

I biglietti potranno essere acquistati anche sul nostro sito web www.motorshow2mari.it.

Per qualsiasi aggiornamento su novità, promozioni e ulteriori info invitiamo i nostri amici a seguirci sulla pagina facebook e sul nostro account instagram.

Sintesi costo biglietti

Biglietto ingresso per singola giornata: 10 euro in prevendita; 15 euro al botteghino.

Abbonamento per tre giorni: 24 euro in prevendita.

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni e diversamente abili.

