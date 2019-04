8 Aprile 2019 09:24

Il Movimento Sovranista esprime “il cordoglio dei suoi dirigenti e di tutti gli iscritti all’Avv. Luigi Tuccio, Dirigente Nazionale del MNS, per la scomparsa del suo caro padre, il Magistrato Giuseppe Tuccio, già Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, un uomo il cui altissimo senso dell’etica e della giustizia è stato punto di riferimento per diverse generazioni di giuristi ed esempio di impegno e professionalità per la sua terra”.

