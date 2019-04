Reggio Calabria, Motorshow 2Mari: “cordoglio per la morte di Giacomo Battaglia”

1 Aprile 2019 15:49

Reggio Calabria: l’Associazione Motorshow 2Mari esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’artista reggino Giacomo Battaglia

Il direttivo dell’Associazione Motorshow 2Mari esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’artista reggino Giacomo Battaglia. Attore e comico poliedrico, Giacomo Battaglia ha rappresentato l’orgoglio di Reggio e della Calabria in Italia e nel mondo. Con la sua affabilità, con un sorriso contagioso ed una comicità educata e mai banale, Battaglia ha scritto pagine indimenticabili nella storia dello spettacolo italiano. “Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi nelle ultime edizioni del Motorshow – afferma il direttivo dell’associazione – ed era stata una grande festa poter condividere assieme a lui i nostri traguardi. Portiamo dentro quell’innata capacità di far sorridere, d’ironizzare, di “tenere il palco” come solo i grandi artisti sanno fare. Siamo affranti per la sua morte e ci adopereremo, già a partire da oggi, affinché possa essere ricordato come merita nel corso dell’ormai imminente edizione del Motorshow 2Mari. L’eredità di Giacomo dovrà diventare un patrimonio da valorizzare e tramandare ai giovani che si affacciano al mondo dello spettacolo. Giacomo Battaglia – conclude il direttivo – scompare proprio oggi, primo aprile, giorno degli scherzi e delle risate. Una coincidenza amara e beffarda che, però, lascerà il sorriso di Giacomo inciso per sempre nei cuori dei reggini”.

