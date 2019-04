MillionDAY, vinto 1 milione di euro a Messina

23 Aprile 2019 16:06

MillionDAY: a poco più di un anno dal lancio sono già 58 le vincite da un milione di euro distribuite in Italia

MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. A poco piu’ di un anno dal lancio sono gia’ 58 le vincite da un milione di euro distribuite in Italia. L’ultimo week end e’ stato molto fortunato, infatti sabato 20 aprile la dea bendata ha regalato nello stesso giorno ben 2 vincite da un milione a Villa Cortese (Milano) e Pace del Mela (Messina). I fortunati giocatori hanno indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato cosi’ il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 3, 10, 13, 30 e 31. La vincita di Villa Cortese e’ stata realizzata nella ricevitoria della signora Gabriella Emilia Libani in Via S. Vittore 23 mentre quella di Pace del Mela e’ stata realizzata nella ricevitoria del signor Pietro Nastasi in via Nazionale 24. Dal giorno del lancio, il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 146 milioni e 201 mila euro, con 17.264 vincite da 1000 euro.

