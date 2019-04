Migranti, Salvini: “terroristi sui barconi è certezza”

17 Aprile 2019 10:24

Migranti, il ministro Salvini: “sugli sbarchi decido io. Terroristi sui barconi è certezza”

“Il ministro dell’Interno è l’autorità nazionale di pubblica sicurezza e deve autorizzare lo sbarco. Ho tutta l’autorità di decidere. Il porto lo assegna il ministro dell’Interno, può piacere o no, gli italiani mi pagano per difenderli e questo sto facendo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a ‘Radio anch’io’ su Radio1 Rai. “Il problema è che in Libia ci sono migliaia di terroristi islamici: il rischio di infiltrazioni sui barchini è una certezza. Per questo devo ribadire che in Italia non si sbarca. Non si arriva senza permesso”, conclude Salvini.

