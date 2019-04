Migranti, Micciché: “Sicilia terra accogliente, attenzione alla forze populiste”

17 Aprile 2019 20:19

Sicilia, Micciché: “Attenzione alle forze populiste che, a forza di slogan, parlano alla pancia della gente e non distinguono tra migrazione da povertà e migrazione da guerra”

“La nostra storia non può prevedere la violenza nei confronti dei migranti. Il popolo siciliano ha sempre accolto, non ha mai respinto e si è sempre fatto accogliere, noi siciliani siamo migranti nell’animo”. Lo ha detto il presidente Ars Gianfranco Miccichè, intervenendo al convegno organizzato a Palermo dalla rivista ‘Limes’ su ‘Italia e migrazioni, la sfida ineludibile’. “Attenzione alle forze populiste che, a forza di slogan, parlano alla pancia della gente e non distinguono tra migrazione da povertà e migrazione da guerra”, ha concluso il presidente dell’Ars.

