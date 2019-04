Migranti: la Mare Jonio rientra nel porto di Marsala

19 Aprile 2019 17:27

La Mare Jonio al porto di Marsala: Guardia Costiera a bordo

Nella giornata di oggi, la nave Mare Jonio ha fatto ingresso nel porto di Marsala a causa di una avaria non meglio precisata ad un generatore. L’ufficio Circondariale marittimo di Marsala, quale autorità marittima competente, ha disposto una visita occasionale. La Direzione marittima di Palermo, ha quindi inviato un team di ispettori della Guardia Costiera, militari specializzati in sicurezza della navigazione, per eseguire una verifica tecnica sulle condizioni della nave in materia di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione statutaria.​​

Mediterranea Saving Humans: “Appena le condizioni meteomarine lo permetteranno riprenderemo il mare”

“Dopo giornate di intenso pattugliamento, di sguardi fissi sui binocoli e sull’orizzonte, questa mattina la Mare Jonio è rientrata nel porto di Marsala. Una sosta tecnica imposta dall’ondata di maltempo che nel fine settimana renderà impossibile la navigazione nel mar Libico e nel canale di Sicilia“- Scrive la Mediterranea Saving Humans: “Appena le condizioni meteomarine lo permetteranno riprenderemo il mare. Per continuare la nostra missione, sempre più necessaria di fronte ai drammatici eventi che sconvolgono la Libia. Per tornare nel Mediterraneo Centrale, sempre più tragico palcoscenico di sofferenza”.

