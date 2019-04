Sea Eye, migranti rifiutano di sbarcare a Lampedusa. Salvini: “Buon viaggio verso Berlino”

5 Aprile 2019 18:08

Sea Eye, nessuno sbarco a Lampedusa: migranti rifiutano di scendere dalla nave. “Concessione del Viminale è una tortura emotiva”

“Buon viaggio verso Berlino”. Lo ha augurato il ministro Salvini alle 4 persone a bordo della nave Sea Eye autorizzate dal Viminale a sbarcare a Lampedusa. Si trattava di due bambini di 1 e 6 anni, delle rispettive madri, che hanno preferito non scendere dalla Alan Kurdi. Le motovedette erano salpate da Lampedusa per raggiungere la nave che si trova fuori dalle acque territoriali, a circa 15 miglia dall’Isola ed effettuare il trasbordo. “L’Italia ha offerto di evacuare 2 bambini e le loro madri. L’accordo con il governo tedesco era tuttavia che le famiglie sarebbero state evacuate. Non faremo alcuna separazione familiare attiva!”-Scrive Sea Eye su twitter motivando il rifiuto a scendere. “Questa è una tortura emotiva e mette in pericolo il benessere del bambino”.

