Meteo, al Sud “esplode” l’Estate: sarà un 25 Aprile bollente in Calabria e Sicilia

23 Aprile 2019 15:42

Meteo, le Previsioni per il Ponte del 25 Aprile: caldo estivo su gran parte d’Italia, piogge all’estremo Nord

Meteo – L’Italia è letteralmente divisa in due dal punto di vista meteorologico in queste ore: piove su tutto il Nord e nell’alta Toscana con temperature che oscillano tra +11 e +13°C in pieno giorno in pianura e lungo le coste della Liguria e del Nord/Est, quindi fa decisamenter fresco. Dalla mezzanotte sono caduti 63mm di pioggia a Valli del Pasubio, 61mm a Battaglia Terme e Vallarsa, 51mm a San Giovanni Ilarione, 49mm a Pove del Grappa, 46mm a Schio, 43mm a San Biagio di Callalta, 42mm ad Asiago, 40mm ad Arzignano, 38mm a Spinea, 37mm a Vicenza, Magenta e Abbiategrasso, 36mm ad Alba, 35mm a Santa Maria di Sala, 33mm a Gaggiano, 32mm a Padova, 27mm a Genova, 26mm ad Alessandria, 25mm a Lodi, 21mm a Milano, Novara, Mantova e Pavia, 20mm a Venezia e Vercelli, 18mm a Pordenone, 17mm a Pisa, 15mm a Piacenza, 14mm a Ferrara, 13mm a Torino, 12mm a Firenze. Sono piogge “africane”, accompagnate da abbondanti quantità di polvere e sabbia provenienti dal deserto del Sahara.

Nel pomeriggio/sera il maltempo si intensificherà su tutto il Nord e in alcune zone del Centro, con piogge torrenziali fino a stasera su tutta la Liguria, nell’alta Toscana, su Alpi e Prealpi con picchi di oltre 100mm sulle Dolomiti, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e nell’Appennino toscano. Le zone più colpite saranno al Nord/Est tra Belluno e Pordenone, al Centro/Nord tra Genova e Firenze.

Al Centro/Sud, invece, si sono attenuati i venti di scirocco che ieri, nel giorno di Pasquetta, hanno soffiato in modo impetuoso con raffiche fino a 135km/h in Sicilia provocando danni e disagi: le temperature stanno sensibilmente aumentando ovunque, abbiamo +25°C a Palermo, Bagheria, Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto e Rosarno, +23°C a Trapani e Cetraro, +22°C a Vibo Valentia e Paola, +21°C a Cosenza, Termoli, Barletta, Amantea e Soverato, +20°C a Catania, Messina, Reggio Calabria e Salerno.

Il caldo aumenterà di ora in ora già da oggi pomeriggio e poi nei prossimi giorni. Domani, Mercoledì 24 Aprile, “esploderà” l’Estate su un po’ tutt’Italia, dall’Emilia Romagna (e basso Veneto) in giù, con temperature massime che supereranno i +25°C praticamente ovunque, nelle zone costiere e pianeggianti. Pioverà un po’ soltanto all’estremo Nord, ma su gran parte d’Italia splenderà il sole. Giovedì 25 Aprile sarà una Festa della Liberazione bollente, dal clima tipicamente estivo, eccezion fatta per l’estremo Nord dove avremo ancora qualche pioggia. Ma in tutto il Centro, il Sud e persino in Emilia Romagna farà caldissimo: Roma e Napoli arriveranno a +30°C mentre su Calabria e Sicilia avremo picchi di +35°C.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

