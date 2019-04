Meteo Pasqua e Pasquetta, arriva la prima ondata di caldo al Sud

19 Aprile 2019 11:13

Meteo Pasqua e Pasquetta, confermato lo scirocco: arriva il super caldo, temperature estive ma attenzione alla sabbia del Sahara e alle possibili piogge di Lunedì pomeriggio

Meteo Pasqua e Pasquetta – Arriva il caldo estivo per Pasqua e Pasquetta in tutt’Italia: già in questi giorni le temperature stanno aumentando sensibilmente con massime che anche oggi hanno già superato i +23/+24°C in modo molto diffuso al Centro/Nord. Nella seconda parte della Settimana Santa la colonnina di mercurio si impennerà anche al Sud, toccando i primi +30°C del 2019 proprio Domenica in Sicilia, a Palermo. Nel giorno di Pasqua inizierà la prima ondata di caldo della stagione: a una settimana esatta dal colpo di coda dell’inverno che ha caratterizzato la Domenica delle Palme con nevicate fino a bassa quota, freddo anomalo e maltempo, ci ritroveremo già in piena estate. E le temperature aumenteranno ancora per tutta la prossima settimana: nel Ponte del 25 Aprile avremo i picchi più elevati con valori infuocati, bollenti, addirittura di +35°C al Sud e di +30°C su tutto il Centro).

Attenzione, però, al possibile maltempo. Nel giorno di Pasquetta, Lunedì 22 Aprile, una densa nube di polvere desertica proveniente dal nord Africa raggiungerà il nostro Paese oscurando il sole e determinando un’atmosfera particolarmente suggestiva, molto particolare per colori e tonalità. La sabbia del Sahara arriverà soprattutto sulle Regioni del Sud, ma nel pomeriggio di Lunedì potrebbero verificarsi forti piogge e temporali soprattutto sulle Regioni del Nord. Un’ipotesi su cui torneremo con maggior dettaglio nei prossimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo di MeteoWeb: continuate a seguirci!

