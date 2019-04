Meteo 25 Aprile: sarà una Festa della Liberazione di super caldo in Calabria e Sicilia

24 Aprile 2019 15:24

Meteo 25 Aprile, super caldo in tutt’Italia con picchi di +35°C in Sicilia e +32°C tra Lazio e Campania. Qualche pioggia solo all’estremo Nord

Meteo 25 Aprile – E’ tornato a splendere il sole su gran parte d’Italia dopo le forti piogge di ieri che purtroppo hanno provocato varie esondazioni di corsi d’acqua tra Toscana e Liguria con conseguenze drammatiche (una donna morta nel pisano, altre due disperse nel savonese). Intanto le temperature stanno aumentando in tutt’Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi: stamattina abbiamo già +28°C a Licata, Sciacca, Scicli e Barcellona Pozzo di Gotto, +27°C a Trapani, Agrigento e Battipaglia, +26°C a Palermo e Caserta, +25°C a Napoli, Avellino e Gela, +24°C a Roma, Salerno, Latina, Lecce, Benevento, Foggia, Brindisi e Modica. Già oggi nel pomeriggio varie località del Centro/Sud arriveranno a +30°C, che domani, nel giorno della Festa della Liberazione, Giovedì 25 Aprile, verranno ampiamente superati in Sicilia, nella Calabria tirrenica e persino tra Lazio e Campania.

Fa molto caldo anche in pianura Padana tra Emilia Romagna, basso Veneto e Lombardia sud/orientale con gli attuali +25°C a Gambellara, +24°C a Cesena, +23°C a Ravenna, Rimini e Forlì, +22°C a Ferrara e Faenza, +21°C a Bologna, Mantova, Modena, Chioggia e Rovigo, +20°C a Padova e Brescia. Soltanto all’estremo Nord/Ovest il clima è ancora freddo, con Torino che non supera i +12°C in pieno giorno.

Domani sarà un 25 Aprile dal clima estivo su gran parte d’Italia, dall’Emilia Romagna (dove avremo picchi di +26°C) in giù. Soltanto all’estremo Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, insisteranno delle piogge (localmente intense nelle aree Alpine e Prealpine).

Intanto il caldo è arrivato oggi anche nell’Europa nord/orientale, tra i Paesi Scandinavi e quelli Baltici: abbiamo infatti ben +21°C a Tallin, +20°C a Bergen, +19°C a Helsinki, Trondheim, Pirkkala, Tampere, Jokioinen, Ylivieska, Karlstad e Sandvika, +18°C ad Oslo, Ålesund, Tønsberg, Sarpsborg e Brønnøy, +17°C a Saltdal e Stavanger.

