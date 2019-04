Messina al buio: torna la luce in via Vota

9 Aprile 2019 19:14

Messina, soddisfatta la consigliera di circoscrizione Debora Buda: prossimo obiettivo il ripristino della pubblica illuminazione del Tirone al buio da mesi

La consigliera Debora Buda della IV Circoscrizione esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall’Ass. del Comune di Messina Massimiliano Minutoli che, accompagnato dall’Ing. Salvatore Saglimbeni e da alcuni operai della ditta addetta al “relamping” cittadino, ha svolto un sopralluogo in Via Vota (pressi Via S. Marta) al fine di ripristinare la pubblica illuminazione assente ormai dal 2016 a causa di un conflitto di competenze con l’ex IACP.

Al sopralluogo che si è svolta in via Vota erano presenti anche i Consiglieri Melita, Smedile e Cucinotta.

“Ringraziamo l’Assessore Minutoli per essersi impegnato nella risoluzione di una annosa vicenda che ha arrecato moltissimi problemi agli abitanti della zona” ha affermato l’avv. Debora Buda, Consigliere Circoscrizionale, “La Via Vota, nei pressi della Via S. Marta, stante la totale assenza di punti luce, veniva purtroppo frequentata da malfattori e soggetti poco raccomandabili con i conseguenti disagi dal punto di vista della pubblica sicurezza che ne sono derivati e che speriamo possano essere definitivamente risolti. Ringrazio anche i cittadini ivi residenti ed in particolar modo il Sig. Ignazio Famulari il quale, con il suo spirito di collaborazione, è stato prezioso nella risoluzione della problematica che interessava tutto il vicinato”.

Ancora una volta si è data ampia dimostrazione del ruolo essenziale del consigliere circoscrizionale in quanto diretto contatto con la popolazione locale.

L’auspicio è che la proficua collaborazione tra gli enti istituzionali possa proseguire con il sol fine di migliorare la vivibilità cittadina. Prossimo obiettivo, già concordato con l’attuale amministrazione, riguarda il ripristino della pubblica illuminazione del Tirone al buio da mesi.

