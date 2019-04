Messina, Unime finanzia 22 assegni di ricerca: arrivano anche i bandi per 50 ricercatori

12 Aprile 2019 17:40

Università di Messina: bandi per il reclutamento di 50 ricercatori a tempo determinato ed il finanziamento di 22 assegni di ricerca

Sono tornati a riunirsi Senato e CdA. Nel corso dell’ultima seduta, sono state approvate le attivazioni delle procedure per il reclutamento di 22 ricercatori a TD di tipo A e 28 ricercatori a TD di tipo B; al via anche le procedure per il finanziamento di 22 assegni di ricerca di tipo A.

Sono state deliberate, inoltre, le modifiche al regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali. A partire dalle prossime elezioni, infatti, la procedura di votazione sarà telematica attraverso l’utilizzo del sistema U-Vote del CINECA, il sistema garantirà l’anonimato ed eviterà eventuali contestazioni, in quanto non saranno generate schede completamente o parzialmente nulle.

Approvato anche il potenziamento delle attività di didattica e di ricerca dei corsi di laurea dei vari Dipartimenti con un finanziamento complessivo di 125.000 euro.

Senato e CdA hanno accolto, infine, la proposta dell’Associazione studentesca Morgana per l’intitolazione di un’ Aula del Policlinico al Prof. Filippo De Luca, scomparso improvvisamente il mese scorso.

