Messina, stipendi Atm in ritardo. Campagna e Trischitta: “già inviati in banca”

11 Aprile 2019 19:34

Messina, Atm risponde al consigliere comunale Libero Gioveni e rassicura: “stipendi in arrivo”

Sul caso dei clamorosi ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti Atm, denunciato stamattina dal consigliere Libero Gioveni, arrivano puntuali le rassicurazioni dell’azienda trasporti. In un nota diffusa a mezzo stampa per “evitare speculazioni politiche o di altra natura“, il dg Trischitta e il presidente Campagna comunicano che gli stipendi di marzo sono già stati inviati alla Banca. Atm ricorda al consigliere le gravi condizioni economiche in cui versa l’azienda e che le somme del bilancio comunale stanziate per il servizio del trasporto pubblico locale potranno essere trasferite ad Atm solo a seguito dell’approvazione da parte del consiglio comunale del nuovo contratto di servizio.

La nota di Atm in risposta al consigliere comunale

“Si rende noto, anche al fine di evitare speculazioni politiche o di altra natura, che sono già stati inviati alla Banca Tesoriere di ATM i mandati relativi allo stipendio di Marzo 2019. Il ritardo è conseguenza delle ormai difficoltà finanziarie in cui versa questa Azienda ed all’impossibilità di aggravare ulteriormente il proprio indebitamento.

A tal proposito, si coglie l’occasione per chiarire al Consigliere Gioveni- ed a quanti altri fossero interessati all’argomento- che maggiori somme previste in Bilancio del Comune di Messina per il servizio di trasporto pubblico locale potranno essere trasferite ad ATM solo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un nuovo Contratto di Servizio o di un aggiornamento di quello vigente“.

