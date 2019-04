30 Aprile 2019 19:20

Messina, sprofonda il manto stradale tra via Ogliastri e Salita Tremonti: “Ennesimo avvallamento ed ennesima segnalazione ad Amam”

Pericoli tra via Ogliastri e salita Tremonti, a Messina. Il consigliere della V Circoscrizione Gabriele Rossellini segnala un pericoloso avvallamento del manto stradale: “È l’ennesima segnalazione all’Amam, la terza in nove mesi sempre nello stesso punto! Io non sono un tecnico-commenta il consigliere-ma sicuramente questa situazione deve fare riflettere”.

