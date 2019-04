Messina Social City: primi stipendi in ritardo

17 Aprile 2019 10:07

Primi stipendi in ritardo per i lavoratori di Messina Social City. Gioveni: “Quali le cause viste le fatture già emesse circa 1 mese fa dal Dipartimento per complessive € 1.019.800,48 ?”

Ritardano gli stipendi dei lavoratori di Messina Social City. Ad accendere i riflettori, il consigliere comunale Libero Gioveni, che in un’interrogazione all’Amministrazione comunale ricorda che il 22 marzo scorso, con Determina dirigenziale di liquidazione 1772, è stata emessa fattura per un importo complessivo di € 962.767,53 relativa a tutti i servizi gestiti dalla “Messina social city” ad eccezione del servizio asili nido e il 28 marzo, con Determina dirigenziale di liquidazione n. 1945, è stata emessa fattura per un importo complessivo di € 57.032,95 relativa al solo servizio degli asili nido. “Si potrà ben comprendere, quindi, avendo già nella disponibilità delle casse della società più di 1 milione di euro, come appaia curioso, se non addirittura anomalo, il fatto che ancora i dipendenti, almeno fino alla giornata di ieri, non abbiano percepito lo stipendio, quegli stessi dipendenti che, paradossalmente, avevano esultato lo scorso 1 marzo perché finalmente svincolati da talune cooperative che spesso pagavano i loro stipendi in notevole ritardo“- commenta il consigliere, che chiede di conoscere i motivi che hanno generato ritardo al pagamento degli stipendi del mese di marzo 2019 a tutti i lavoratori della “Messina social city”; se fra le possibili cause del ritardo possa esserci anche il fatto che l’azienda non abbia ancora nominato il suo direttore generale e quanto tempo ancora occorrerà affinché tutti i lavoratori impegnati nei vari servizi possano ricevere da ora in avanti con regolarità la loro retribuzione.

