Molestie sessuali su un 16enne: confermata condanna a 3 anni per un sacerdote di Messina [NOME e DETTAGLI]

11 Aprile 2019 19:58

Prete di Messina accusato di molestie sessuali, la Corte d’appello conferma la condanna a tre anni: i genitori del giovane chiedono che il parroco sia rimosso dal ministero sacerdotale

Confermata in secondo grado la condanna per il sacerdote di Messina Giovanni Bonfiglio, accusato di molestie sessuali su un sedicenne. I fatti risalgono all’ottobre del 2014. Il sacerdote in primo grado era stato condannato a tre anni per aver palpeggiato ripetutamente il giovane C.B. su un tram. La corte di appello non ha ritenuto attendibili le proteste di innocenza del sacerdote. I genitori del ragazzo, difesi dall’avvocato Freni Giambattista e costituiti parte civile, intendono chiedere al vescovo di Messina che padre Bonfiglio venga rimosso dal ministero sacerdotale. La coppia si era anche rivolta al vescovo La Piana, che all’epoca dei fatti dispose il trasferimento del sacerdote a Patti. Secondo le nuove direttive di Papa Francesco, il parroco 59enne dovrebbe essere ridotto allo stato laicale, se ciò non dovesse accadere il vescovo rischia una sanzione. Nel caso in cui le richieste dei due genitori non dovessero accolte dall’attuale vescovo, la vicenda potrebbe finire dinnanzi la Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio.

