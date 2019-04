Messina: ruba un’auto, investe un agente e minaccia i poliziotti con una siringa sporca di sangue. Pena ridotta in appello per pregiudicato 57enne  [NOME e DETTAGLI]

5 Aprile 2019 18:55

Furti all’interno del Policnico di Messina: pena ridotta in appello per un 57enne. L’uomo per sfuggire all’arresto ha investito un agente e minacciato la polizia con una siringa sporca di sangue

In data 21 febbraio 2018, a seguito della segnalazione della presenza all’interno del Policlinico di Messina di un’autovettura rubata, scattano immediatamente, da parte dei poliziotti delle Volanti, le ricerche del veicolo che, munito di antifurto satellitare, viene localizzato nel quartiere Fondo Fucile. Qui, il conducente braccato dalle pantere della Polizia tenta con una serie di manovre spericolate di darsi alla fuga, travolgendo alcune macchine parcheggiate e investendo un agente, al quale causa lievi lesioni. Successivamente l’uomo veniva fermato ma per evitare di essere ammanettato estrae una siringa sporca di sangue e la punta contro i poliziotti gridando a gran voce di essere malato. Ciò nonostante l’uomo veniva bloccato ed arrestato. Si tratta di Costantino Fabrizio Bertolone, noto pregiudicato messinese di 57 anni. Gli ulteriori accertamenti esperiti hanno permesso di verificare che il 57enne è altresì responsabile di una serie di furti consumati all’interno del Policlinico: diversi medicinali, asportati da un reparto dell’ospedale, e una somma di denaro trafugata dagli armadietti personali dei medici. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, il Bertolone è stato trovato in possesso anche di un telefono cellulare asportato il giorno prima ad un paziente ricoverato all’Ospedale Papardo. Il predetto veniva giudicato con le forme del rito abbreviato in data 11.08.2018 e condannato alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione.

Lo scorso 03 aprile si è celebrato il processo dinanzi alla Corte di Appello di Messina che, accogliendo le doglianze difensive, ha riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione. Il sig. Bertolone Costantino è difeso dall’Avv. Melita Cafarelli del foro di Messina.

