Messina a rischio sismico: al via la X Settimana della sicurezza, maxi esercitazione della Protezione Civile

11 Aprile 2019 19:15

Al via la decima edizione di Messina Risk Sis.Ma: a maggio una settimana di iniziative ed esercitazioni sulle buone patriche da adottore in caso di terremoto

Sono state avviate le attività preliminari per lo svolgimento della X Settimana della Sicurezza – Esercitazione di Protezione Civile “MESSINA RISK SIS.MA. 2019”. Nel corso di un incontro oggi a Palazzo Zanca l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, l’esperto volontario del Comune Antonio Rizzo e Antonino Cortese del dipartimento comunale di Protezione Civile hanno illustrato ai dirigenti scolastici, aderenti alle attività in programma dal 13 al 18 maggio, contenuti e modalità di questa edizione. Sono state condivise le iniziative che saranno effettuate in città concordando sulla necessità per le scuole di affrontare l’esercitazione in sinergia con le associazioni di volontariato. L’assessore Minutoli ha ribadito che “la comunicazione ai cittadini ha un ruolo fondamentale ed in quest’ottica è importante la presenza delle istituzioni scolastiche per la formazione di una comunità resiliente così come oggi previsto dalla normativa vigente. Partire dalle scuole per avere cittadini informati e preparati”. L’esperto Rizzo ha poi esposto a grandi linee i punti salienti dell’esercitazione, richiamando l’attenzione sull’evoluzione che la città ha avuto in materia di Protezione Civile, nell’arco di questi ultimi dieci anni, grazie anche al lavoro svolto in collaborazione con le istituzioni coinvolte.

