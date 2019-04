11 Aprile 2019 15:45

Messina, rapina agli uffici ticket del Policlinico: colpo da 10 mila euro, indagini in corso

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire all’identità dell’uomo che lunedì scorso ha preso d’assalto l’ufficio pagamento ticket del Policlinico di Messina. L’uomo verso le 19:30 avrebbe fatto irruzione negli uffici riuscendo a portare via circa 10 mila euro. Il rapinatore, secondo le prime indiscrezioni, era armato di pistola e aveva il volto nascosto da una sciarpa. Dopo il colpo si è dileguato rapidamente, facendo perdere le sue tracce.

