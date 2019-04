Messina, pubblicava video su Facebook contro sindaco e assessori: arrestato 55enne a Militello Rosmarino [DETTAGLI]

24 Aprile 2019 19:09

Militello Rosmarino (Messina), 55enne agli arresti domiciliari per atti persecutori e diffamazione

Nella mattinata di oggi, in applicazione di ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Patti, i Carabinieri della Stazione di Militello Rosmarino e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato il 55enne G.C.F, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e diffamazione.

La vicenda è cominciata nel febbraio scorso quando l’indagato ha iniziato a postare sulla propria pagina “Facebook” alcuni video, dal tenore diffamatorio, contro l’amministrazione comunale di Militello Rosmarino ed in particolare nei confronti del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale, accusandoli anche di presunti illeciti. Gli attacchi agli Amministratori Comunali, tramite post sul social network, con il passare del tempo si sono inaspriti con offese, ingiurie e minacce.

Il provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, origina dall’attività di riscontro svolta dai militari dell’Arma attraverso la ricostruzione e la documentazione delle condotte poste in essere dal 55enne.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione con il divieto di comunicare, anche a mezzo del telefono e con strumenti informatici, con persone diverse dai conviventi. A suo carico è stato altresì disposto il sequestro, previo oscuramento, dei profili dei social network in uso.

Valuta questo articolo