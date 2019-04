Messina, venerdì è il giorno della processione delle Barette: ecco come cambiano le linee bus Atm

17 Aprile 2019 15:04

della processione delle “Barette” Per lo svolgimento, venerdì 19, dalle ore 16 alle 22, e comunque sino al termine del corteo religioso, anche le linee bus dell’ATM subiranno modifiche.

Le linee 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10, effettueranno il percorso, all’andata da Cavallotti, via La Farina, viale Europa, rotatoria Zaera e percorso regolare; al ritorno, da viale Gazzi, attraverso via La Farina, Stazione Centrale, Cavallotti.

Le linee 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 15 BIS, con le corse in partenza dal Cavallotti, percorreranno all’andata Cavallotti, via La Farina, viale Europa, rotatoria Zaera e percorso regolare; al ritorno dalla rotatoria Zaera verso viale Europa, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti. La linea 16, all’andata da Cavallotti, a sinistra via I Settembre, via La Farina, viale Europa, viale Italia, via Pietro Castelli e percorso regolare; al ritorno, da via Pietro Castelli, a destra viale Italia, viale Europa, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

Le linee 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 32 – 35, con le corse in partenza dal Cavallotti, all’andata via S. M. Alemanna, a destra viale S. Martino, a sinistra via I Settembre, a destra via Garibaldi e percorso regolare; al ritorno, dalla Prefettura, via Garibaldi, a sinistra via I Settembre, Stazione Centrale e Cavallotti.

Le linee 17 e 33 A 20, all’andata, da Cavallotti, via S. M. Alemanna, a destra viale S. Martino, a sinistra via I Settembre, a destra via Garibaldi, a destra viale Boccetta, a sinistra via V. Emanuele, a sinistra I semaforo, corso Cavour, viale Boccetta e percorso regolare; al ritorno, da viale Boccetta, a destra via Garibaldi, a sinistra via I Settembre, Stazione Centrale e Cavallotti. La linea 20, all’andata da Cavallotti, a sinistra via I Settembre, via La Farina, viale Europa, viale Italia, viale P. Umberto e percorso regolare; al ritorno, da viale P. Umberto verso viale Italia, viale Europa, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

Infine la linea 21, effettuerà percorso regolare sia all’andata che al ritorno. Tutte le modifiche potranno essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it .