Messina, pedone travolto mentre attraversava la strada: ricoverato al Papardo

20 Aprile 2019 19:09

Incidente a Messina: pedone travolto da un’auto, è stato investito mentre attraversava. L’automobilista non avrebbe fatto in tempo a frenare

È ricoverato al Papardo di Messina il pedone che questo pomeriggio è stato travolto da un’auto sulla Panoramica. L’incidente è avvenuto intorno alle 17. L’uomo ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro. L’uomo alla guida dell’auto che ha travolto il pedone, sentito dagli agenti, avrebbe raccontato di non aver fatto in tempo a frenare.

