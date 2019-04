Messina, Pergolizzi: “parcheggi a pagamento occupati abusivamente”

8 Aprile 2019 10:27

Il consigliere comunale Nello Pergolizzi interroga il sindaco di Messina

Il consigliere comunale Nello Pergolizzi interroga l’Amministrazione su una pratica largamente diffusa in città, “che a causa della maleducazione dei cittadini e della carenza di controlli, mortifica le più basilari regole per il godimento di un diritto riconosciuto dalle norme vigenti”. In prossimità delle attività commerciali- denuncia il consigliere- gli stalli riservati alla sosta a pagamento spesso sono occupati da veicoli sprovvisti di titoli di pagamento. Pergolizzi interroga il sindaco per sapere se intende disporre, in tempi rapidi, l’attivazione di capillari controlli da parte dell’ATM e della

Polizia Municipale, al fine di sanzionare coloro che occupano abusivamente gli spazi riservati alla sosta a pagamento e per arrivare ad un ridimensionamento di tali comportamenti scorretti.

