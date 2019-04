Messina: Pasqua di solidarietà per la Norman Academy

17 Aprile 2019 14:43

Pasqua di solidarietà per la Delegazione Sicilia della Norman Academy: benefattori in visita alla Casa Famiglia di Olivarella (Messina)

Successo per l’iniziativa di beneficenza promossa dagli Accademici Antonino Smiroldo, Cinzia Crimi e Salvatore Vassallo per le festività pasquali.

Una tappa importante, dedicata alla “Solidarietà Cristiana”, è quella che ha visto i benefattori, impegnati nella distribuzione di doni pasquali, alle Suore dell’Istituto del Sacro Cuore di Olivarella in provincia di Messina, casa famiglia che ospita diversi bambini a loro affidati.

Durante l’incontro, i rappresentanti dell’Associazione hanno illustrato le attività che in Sicilia vengono svolte dall’Accademia in collaborazione con le diverse Associazioni di Volontariato che si occupano del sostentamento dei meno abbienti, auspicando che anche per il futuro, si possa confermare questo rapporto di collaborazione solidale.

In struttura, ad accogliere la donazione, erano presenti Suor Agnese, Suor Beata e Suor Dorotea, le quali hanno assicurato che questo cenno di spontanea solidarietà, permetterà ai loro bambini meno fortunati degli altri, di poter sorridere.

