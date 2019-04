11 Aprile 2019 15:18

Messina-Nocerina, da domani la prevendita dei tagliandi d’ingresso. Le limitazioni per l’acquisto

Parte domani la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara Messina-Nocerina in programma allo stadio “Franco Scoglio” domenica 14 aprile alle ore 15. I biglietti saranno disponibili nei seguenti punti vendita autorizzati:

• Bar delle Rose, piazza Castronovo;

• Bar Maracanà, viale San Martino 403, tel. 090/2932010;

• Ricevitoria Bossa, via Tommaso Cannizzaro 132, tel. 090/669206;

• Agenzia Il Botteghino, viale della Libertà 391, tel.090/343818;

• Tabacchi Manganaro, SS 114 km 15.300 Giampilieri Marina. Tel. 090/810761

• Tabacchi Grandi Numeri di Ballarò Letterio, viale Europa 243, Torregrotta (Me). Tel. 090/9981754.

I tagliandi potranno essere acquistati, dalle 13, anche presso la biglietteria del PalaRescifina.

LIMITAZIONI

La Prefettura di Messina, in occasione della gara contro la Nocerina, ha disposto il divieto di vendita per i tifosi ospiti ed obbligo di biglietto nominativo per i tifosi del Messina.

PREZZI

Curva sud – 10 €

Tribuna A – 20 €

