Messina, bomba su Nemo Sud. La senatrice D’Angelo (M5S) convoca un tavolo: “Doveroso fare chiarezza”

9 Aprile 2019 16:42

La senatrice convoca un tavolo per fare chiarezza sull’interrogazione parlamentare presentata dai colleghi al Senato e per far luce sui rapporti tra Policlinico di Messina e il Centro Clinico di riabilitazione neurologica

su Nemo Sud e sul Policlinico Universitario di Messina. La senatrice pentastellata di Messina Grazia D’Angelo rompe il silenzio sul terremoto che nelle scorse ore si è abbattutoD’Angelo intende doveroso fare chiarezza sull’interrogazione parlamentare presentata dai colleghi al Senato, per far luce sui rapporti tra Policlinico di Messina e il Centro Clinico di riabilitazione neurologica.

A tal fine, comunica in una nota, “Ho contattato personalmente il presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, (Primo firmatario dell’interrogazione. La senatrice non compare tra i 18 senatori che hanno sottoscritto il documento, ndr) affinché organizzi a breve un incontro con il Rettore dell’Università di Messina, i rappresentanti di NeMo Sud e i portavoce messinesi del M5s”.

“L’incontro fra i soggetti interessati, che si terrà la prossima settimana– spiega D’Angelo- sarà un’occasione per far luce sulla questione in presenza dei parlamentari messinesi, che sono stati messi a conoscenza dell’atto ispettivo in tempi e modi non consoni per fare i necessari approfondimenti”.

"Il Centro Clinico "Nemo Sud" – commenta Grazia D'Angelo – rappresenta un'eccellenza di tutto il Sud Italia ed è un punto di riferimento per tantissimi messinesi e per i loro familiari. Proprio nel loro interesse, e a tutela di chi mette a disposizione la propria professionalità nella cura dei pazienti, è adesso doveroso far chiarezza, nella massima trasparenza, sui contenuti dell'atto, fugando ogni dubbio sulle vicende amministrative e sui quesiti posti nell'interrogazione, a garanzia dei pazienti, dei lavoratori e della collettività, per verificare se tutto si sia svolto nel rispetto delle leggi e dell'interesse pubblico"– ha concluso la senatrice messinese.

