Messina: medici e odontoiatri pronti alla cerimonia di giuramento

Si terrà domenica 7 aprile nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Messina (piazza Pugliatti) la consueta Cerimonia di giuramento dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Messina che accoglie ogni anno tra i propri iscritti agli albi professionali circa 150 neolaureati. All’evento (inizio ore 9.30) prenderanno parte, in rappresentanza dell’Istituzione ordinistica, il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo e il presidente della Commissione Albo Odontoiatri Giuseppe Renzo, e, in rappresentanza dell’ateneo messinese, il rettore Salvatore Cuzzocrea, il coordinatore del corso di laurea in Medicina e chirurgia Edoardo Spina e il delegato del coordinatore del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Giuseppe Lo Giudice. Sarà consegnata la medaglia d’oro con attestato di benemerenza ai colleghi che quest’anno compiono 50 anni di laurea: un momento solenne di confronto e incontro tra vecchie e nuove generazioni nel solco di una tradizione secolare, ogni anno sempre molto partecipata. Dopo la lettura del giuramento di Ippocrate, considerato il “padre della medicina”, la consegna ai nuovi medici e odontoiatri del tesserino d’iscrizione e del Premio di Laurea “Leonardo Virga” istituito dalla famiglia in ricordo del figlio medico prematuramente scomparso.