Al via il Maggio dei libri: il programma degli appuntamenti a Messina

29 Aprile 2019 15:53

A Messina torna il Maggio dei Libri: ecco le iniziative in programma in città

A Messina torna il Maggio dei Libri. In occasione della campagna nazionale la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” ha organizzato una serie di attività legate alla lettura, che si concluderanno a fine mese.

Il calendario degli appuntamenti

domani, martedì 30, alle ore 16.30, alla sezione ragazzi, al secondo piano del Palacultura, “Tell me a Story….”, laboratorio di lettura e giochi in inglese organizzato in collaborazione con Elisa Contarino ed Enya Pavone. L’iniziativa prevede un numero massimo di 15 bambini a partire dai sette anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro oggi, lunedì 29, tramite mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.tommasocannizzaro/.

Il programma delle iniziative proseguirà martedì 7 maggio, alle 16.30, con “Leggendo e musicando”, incontro di lettura e musica a cura dei volontari NpL e NpM, rivolto a bambini di 5/6 anni;

martedì 14 maggio, alle 17, “La medaglistica del ‘900 a Messina”, un’esposizione di medaglie di privati cittadini e dell’Archivio Storico. La mostra è visitabile sino a mercoledì 22 maggio durante gli orari di apertura della Biblioteca, con ingresso libero.

Giovedì 23 maggio, alle 16.30, “Mi piacciono i libri”, laboratorio di lettura e creativo a tema per ragazzi dai 7 anni in su;

venerdì 24 maggio, alle 17, “L’ex libris d’artista”, un allestimento di ex libris a cura del gruppo “Senza chiedere il permesso”. L’esposizione è fruibile ai visitatori sino a venerdì 31 maggio, sempre durante gli orari di apertura della Biblioteca e con ingresso libero;

sabato 25 maggio, dalle 9.30 alle 18.30, “Officina di scrittura creativa e fumetto”, condotta da Lelio Bonaccorso e organizzata dall’Associazione Terremoti di Carta;

martedì 28 maggio, alle 17, la presentazione del libro “Amore ed ossequio di Messina in solennizzare l’acclamazione di Filippo V di Borbone”, (Messina, D’Amico 1701), ristampa anastatica a cura di Giovanni Molonia (Messina, Di Nicolò 2018), ingresso libero.

Infine, giovedì 30 maggio, alle 17, l’appuntamento conclusivo della rassegna il Maggio dei Libri, “L’Alba Nera, incontrando l’autore”, reading e conversazione con Mario Falcone, ingresso libero. Per partecipare ai laboratori, poiché è previsto un numero massimo di 20 bambini, è sempre necessaria la prenotazione tramite mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.tommasocannizzaro/ .

