Dal Liberty al Razionalismo: a Messina tornano le visite guidate dedicate agli studenti

16 Aprile 2019 14:13

Al via la seconda edizione di “Messina la Città Nuova dal Liberty al Razionalismo”

Si è svolta, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, la presentazione della seconda edizione del Progetto “Messina la Città Nuova dal Liberty al Razionalismo” organizzato, dopo il successo dello scorso anno, dal Servizio Turismo della 5^ Direzione.

Dopo i saluti istituzionali portati per la Città Metropolitana dalla dott.ssa Tripodo Dirigente della V Direzione “Sviluppo Economico e Politiche Sociali”, dal dott. Spataro presidente del Lions Club Messina Host e dalla Prof.ssa Tringali dell’Ufficio Scolastico VIII Ambito Territoriale di Messina, il prof. Franz Riccobono, con l’ausilio di supporti video-fotografici, ha brillantemente e con ricchezza di particolari illustrato, ai tanti studenti presenti e agli insegnanti che li accompagnavano, il percorso “Dal Liberty al Razionalismo” che caratterizzerà, ancora una volta, le visite guidate che si terranno il prossimo mese di maggio e che vedranno protagonisti principali gli studenti.

Gli studenti, oltre a conoscere così questa particolare, importante e splendida parte della nostra Messina, potranno partecipare al concorso fotografico abbinato al progetto e con le loro fotografie, di palazzi, monumenti, strutture e sculture, sarà poi allestita a Palazzo dei Leoni una specifica mostra fotografica e, come per il 2019, con quelle appositamente selezionate sarà realizzato un calendario 2020.

