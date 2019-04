Messina, la proposta di Radici per l’isola pedonale: “Viale San Martino senza auto nel weekend”

20 Aprile 2019 15:38

Radici: “Serve una decisione definitiva. Messina è una città Metropolitana”

“Ogni città ha la sua isola pedonale, a Messina è purtroppo oggetto di scontro e non di confronto”.

Radici interviene sulla questione ”isola pedonale”, un argomento che per l’Associazione di Messina ormai è divenuta“improcrastinabile nella trattazione”.

“Riteniamo che la qualità di vita di una città passi inevitabilmente dagli spazi di libertà per i cittadini- commenta il presidente Fabio Morabito- Non è più accettabile la querelle tra via dei Mille piuttosto che viale San Martino o piazza Duomo. Serve un confronto serio ma allo stesso tempo la capacità di decidere”.

Secondo Radici la zona che meglio si presta ad ospitare l’isola pedonale è quella del Viale San Martino: “Ciò ovviamente non esclude la possibilità di valutare altre soluzioni- dice Morabito– L’unica cosa certa è che bisogna dare alla città un look diverso. Si potrebbe iniziare con una sperimentazione il fine settimana, per poi adottare delle scelte definitive. Non è possibile animare il dibattito sull’isola pedonale solo in occasione del Natale. Non dimentichiamoci di essere una città e pure metropolitana”.

