Messina, incidente a San Michele. Strada bloccata e automobilisti in trappola: il torrente utilizzato come via di fuga [VIDEO]

2 Aprile 2019 13:50

Messina. Incidente a San Michele, 4 auto coinvolte e traffico in tilt: il villaggio è senza via di fuga, auto costrette ad attraversare il torrente

Ennesimo incidente a San Michele. Anche oggi nel villaggio l’ennesimo sinistro mette in ginocchio l’intero rione e le auto imbottigliate nel traffico- come si evince dalle immagini registrate dalla consigliera di Circoscrizione Lorena Fulco-sono costrette ad utilizzare il torrente come via di fuga. Indignazione e rabbia nelle parole della consigliera: “La strada è completamente bloccata in entrambe le direzioni di marcia, il villaggio è completamente sprovvisto di vie di fuga. Qui non è cambiato nulla. La strada è larga 5 metri, è allucinante“.

Quattro in totale le auto coinvolte nel sinistro. Sul posto il tempestivo intervento degli operatori del 118. Soccorse due persone: una ragazza che avrebbe riportato ferite alle testa e una donna che avrebbe accusato un malore. Si attende l’arrivo degli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

