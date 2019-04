Nuovi giochi nelle aree verdi a Messina, l’ex assessore Ialacqua: “Progetto dell’Amministrazione Accorinti”

16 Aprile 2019 20:46

Nuovi giochi nelle aree verdi a Messina, Ialacqua: “De Luca dice di aver ereditato il disastro, ma il progetto per i nuovi giochi è dell’Amministrazione Accorinti. La gara risale al 2018”

“Fa piacere vedere che alcuni progetti della precedente amministrazione continuano ad essere realizzati e non sarà certo Delux (Cateno De Luca, ndr) ad ammetterlo nei suoi post visto la sua “furia” distruttrice contro tutto quello che era stato fatto. E’ il caso della collocazione di nuove attrezzature gioco in alcuni spazi verdi cittadini”– a riferirlo è l’ex assessore della giunta Accorinti, Daniele Ialacqua, che commenta il post nel quale il nuovo sindaco di Messina ha comunicato alla città i recenti interventi a Piazza Castronovo. Nella villetta sono arrivati i nuovi giochi e l’area è stata messa in sicurezza. Nel post su fb De Luca giustifica i ritardi negli interventi nelle aree verdi con il “disastro ereditato” dalla precedente amministrazione Accorinti e chiede alla città di pazientare ancora per il completamento di tutti gli altri interventi in programma. Stando a quanto riferito da Ialacqua, però si tratta di interventi che erano già in programma con Accorinti e per i quali c’era già una gara espletata. L’ex assessore spiega infatti che: “Una gara è stata espletata tra gennaio e marzo 2018, dopo un monitoraggio degli spazi gioco effettuato nel 2017, con lo scopo di riparare i giochi malmessi, rimuovere quelli rotti e collocarne di nuovi, non soltanto nelle ville, ma anche in spazi dimenticati come la passeggiata del Ringo, il villaggio Matteotti e altri spazi periferici. Nella stessa gara la previsione della rimozione delle ceppaie degli alberi tagliati e la messa a dimora di nuovi alberi, così come già avvenuto ad esempio in via Garibaldi. Non sempre in politica chi semina raccoglie e chi raccoglie ha seminato, l’importante comunque che tutto ciò serve a migliorare la qualità della vita della nostra città”-ha Ialacqua.

