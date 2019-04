Fenal Uil: “A Messina edilizia in ginocchio e lavori a rilento, situazione preoccupante”

26 Aprile 2019 18:21

L’appello di Feneal Uil a De Luca: “Edilizia in ginocchio, metta da parte i suoi personali obiettivi elettorali e si impegni seriamente nel ruolo di Sindaco di Messina”

“Al netto di tram volanti, casinò a Palazzo Zanca ed ogni altro folcloristico annuncio elettorale del sindaco De Luca, siamo realmente preoccupati che le ingenti risorse del Masterplan (oltre 350ml) vengano perse per palese incapacità amministrativa”, lo dichiara il segretario generale della Feneal Uil Pasquale De Vardo.

“Le risorse in questione– prosegue il sindacalista- devono essere impegnate e spese tassativamente entro il 2021 ma oggi, fra rimodulazione dello stesso Masterplan, messa in atto dalla giunta De Luca, esclusivamente per arroganza politica nei confronti della passata amministrazione, nonché per gli incessanti impegni legati alla campagna elettorale del sindaco De Luca, non vi è alcuna traccia dell’impiego concreto di queste risorse. Migliaia di Lavoratori edili- ricorda De Vardo-oggi disoccupati sono stanchi di sentir parlare di future prospettive occupazionali, soltanto in periodi elettorali, come sta avvenendo oggi con le elezioni Europee. Gli edili aspettano la reale e concreta ripresa del settore delle costruzioni che è l’unico e, trainante volano dell’economia Messinese: l’unico dato certo ad oggi è quello purtroppo persistente e crescente, della grande percentuale di disoccupati nel settore dell’edilizia Messinese, vale a dire oltre il 66%”.

“I lavori per gli Approdi Tremestieri, Via Don Blasco e Viadotto Ritiro- prosegue- vanno a rilento e, allo stato, sono occupati pressappoco una settantina di Lavoratori, di cui solo una ventina Messinesi. Il settore e l’intera Provincia per uscire dallo stato di crisi occupazionale ed economico non possono prescindere da questi consistenti investimenti economici, unici in grado di dare un reale shock alla nostra economia, senza dimenticare che questi allo stato attuale sono gli ultimi investimenti Nazionali destinati su Messina. Chiediamo pertanto al sindaco De Luca che, al netto dei suoi infiniti e patetici comizi, metta da parte i suoi personali obiettivi elettorali e, si impegni seriamente nel ruolo di Sindaco di Messina. A nostro avviso un vero Sindaco deve rappresentare tutti e, si dovrebbe caratterizzare nel trovare soluzioni alle enormi problematiche del territorio e, non per dare “colpe” a destra e a manca. Nella nostra Provincia è indispensabile il rilancio dell’occupazione nel settore edile. L’obiettivo unico e comune– conclude- deve essere quello che tutte le risorse disponibili vengano impiegate per consentire un reale rilancio economico ed occupazionale del territorio, per dare una prospettiva alle miglia di edili disoccupati tramite il rilancio del settore delle costruzioni. In questo quadro il Sindaco De Luca, anziché inveire contro tutto e tutti, pensi a creare le condizioni “normative” tese a garantire priorità occupazionale negli eventuali futuri lavori, alle nostre maestranze Messinesi”.

