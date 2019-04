Messina: al centro commerciale Tremestieri “Comics and Games Fest 2”, il grande evento dedicato al mondo dei fumetti

27 Aprile 2019 11:36

Sabato 4 e domenica 5 maggio al centro commerciale Tremestieri di Messina“Comics and Games Fest 2”, il grande evento dedicato al mondo dei fumetti con novità esclusive per la Sicilia

C’è molta attesa al Centro Commerciale Tremestieri per la II° edizione del Comics And Games Fest 2. Il grande mondo dei fumetti, che conta tantissimi appassionati sbarcherà, con il suo carico di novità, giochi e tante iniziative, sabato 4 e domenica 5 maggio e si snoderà per tutte le gallerie. Due eccezionali giornate si prevedono al Centro Commerciale Tremestieri, che come sempre si conferma il vero “Centro” della città, una struttura dedicata al commercio con tanti negozi, ma dedicata anche all’intrattenimento, all’aggregazione per le famiglie ed in questo caso dei giovani e dei tanti appassionati del genere. Comics And Games Fest 2 è una rassegna che comprende numerose iniziative. Oltre alle riproduzioni giganti dei super eroi quali Hulk, Batman e Robin con i quali fare simpaticissimi selfie, sono state predisposte diverse postazioni di gioco quali: Area Gaming, Area Lego, Area Giochi da Tavolo, Area Retro Gaming, Area New Generation, Area Kinct. Previste anche aree espositive e mostre. Molto atteso si annuncia anche l’allestimento scenografico curato dalla Wasama Creative Factory specializzato nei grandi personaggi. Un’ esclusiva per la Sicilia che sarà possibile vedere il 4 e 5 maggio al Centro Commerciale Tremestieri. Per tutti anche la possibilità di acquistare i fumetti in esposizione e sfruttare le tante altre attività legate alla cultura nerd e geek. Comics And Games Fest 2 aprirà in modo importante il mese delle iniziative per il 14^ anniversario del Centro Commerciale Tremestieri, tradizionalmente sempre ricchissimo di eventi. Si proseguirà il 19 maggio con Bing, il personaggio beniamino dei più piccoli di Rai Yo Yo e la cerimonia di consegna del Premio Licordari che sarà consegnato ad una personalità cittadina che si sarà distinta per la sua “messinesità”. Ma non saranno solo queste le uniche sorprese. Sono attesi altri importanti personaggi che contribuiranno a rendere davvero speciale il 14esimo Compleanno del Centro Commerciale Tremestieri che si conferma il vero Centro della Città di Messina.

Valuta questo articolo