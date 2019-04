27 Aprile 2019 19:45

La Cassazione assolve senza rinvio l’ex sindaco di Messina: Buzzanca in secondo grado era stato condannato a un anno

Assoluzione senza rinvio l’ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca per l’inchiesta sulla consulenza pagata con i fondi Ecopass. L’ex primo cittadino era stato condannato in primo grado ad 1 anno e 8 mesi, in secondo grado la pena era stata ridotta a un anno, confermando la responsabilità per il reato di abuso d’ufficio. I giudici della Corte della Cassazione hanno invece deciso per l’assoluzione. L’ex sindaco è stato difeso dai legali Marcello Scurria, Tommaso Autru Ryolo e Giorgio Perroni.

