Esenzioni ticket, Biancuzzo: “riaprite lo sportello Asp di Villafranca”

13 Aprile 2019 14:39

Il consigliere della VI Circoscrizione chiede la riapertura dello sportello ASP a Villafranca: “troppi disagi per i residenti”

Disagi in questi giorni a Villafranca Tirrena (Messina) per i residenti che devono rinnovare l’esenzioni ticket. La sede territoriale dell’Asp è chiusa e per sbrigare le pratiche è necessario rivolgersi agli sportelli a Messina. Il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo rivolge un appello all’assessore regionale alla Salute Razza, al commissario La Paglia e all’Amministrazione:

“Con la presente, comunico che da giorni ricevo lagnanze da parte di tanti cittadini inerenti la difficoltà relativa al rinnovo annuale dell’esenzione tiket, pertanto, necessità di riaprire immediatamente al pubblico lo sportello, per esenzione tiket per reddito, presso la sede territoriale di Villafranca Tirrena, inspiegabilmente chiuso.

Il grave disagio, arrecato all’utenza del comprensorio non solo di Villafranca, ma ai cittadini appartenenti al VI Quartiere, va con sollecitudine affrontato considerando la difficoltà per molti di questi concittadini che non possono raggiungere la città, non essendo nemmeno automuniti; è impensabile che possano arrivare al Mandalari o addirittura a Pistunina”.

Secondo Biancuzzo sarebbe opportuno ricorrere alla metodologia informatizzata, oppure aiutare i residenti al disbrigo delle pratiche mediante il supporto dei CAF, anche per porre fine “alle estenuanti file e alle soste mattutine per accaparrarsi la posizione utile, visto che soltanto circa 80 persone al giorno vengono esitate”.

“Basterebbero più personale dedicato e più sportelli distribuiti sul territorio cittadino. Magari una convenzione con i predetti Patronati darebbe una risposta alle esigenze di una utenza fragile e sempre più bisognosa di servizi efficienti”- suggerisce il consigliere.

