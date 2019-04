“Messina Arcana”: nella città dello Stretto un tour alla scoperta dei siti meno conosciuti

29 Aprile 2019 12:12

La manifestazione, promossa dall’associazione No Profit Puli-AMO Messina, vedrà l’apertura al pubblico di siti culturali solitamente inaccessibili, sconosciuti o non sufficientemente valorizzati

Si svolgerà martedì 30 aprile ore 11.00 presso la sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emenuale II la presentazione ufficiale della nuova manifestazione culturale “MessinArcana“.

La manifestazione, promossa dall’associazione No Profit Puli-AMO Messina, vedrà l’apertura al pubblico di siti culturali solitamente inaccessibili, sconosciuti o non sufficientemente valorizzati. Le visite si svolgeranno il 4, 11 e 19 maggio e vedranno il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni che in questi mesi hanno collaborato attivamente nella realizzazione del progetto. MessinArcana proporrà al pubblico un tour del tutto innovativo e inedito per la città di Messina e i proventi ricavati dalla manifestazione saranno interamente destinati per l’opera di riqualificazione di un monumento cittadino.

Prenderanno parte alla conferenza stampa le istituzioni che hanno reso possibile il progetto, oltre che tutte le personalità coinvolte e i cittadini interessati all’iniziativa. Tra queste, hanno già confermato la propria presenza il Sovrintendente del Teatro Vittorio Emanuele, Dott. Gianfranco Scoglio, il Direttore Provinciale INPS, Dott. Marcello Mastrojeni e responsabile de “Progetto Crescere Insieme” Dott.ssa Alessandra Di Giacomo.

Valuta questo articolo