Acqua a Messina, disservizi in città. Un lettore a StrettoWeb: “Cittadini lasciati all’oscuro”

Messina, la segnalazione di un lettore a StrettoWeb: “Rubinetti a secco e cittadini lasciati all’oscuro. Non siamo stati informati, trovo assurdo che per avere notizie debba andare a spulciare sul profilo Facebook del presidente Puccio”

“Negli ultimi mesi sembrava che la situazione si fosse normalizzata, che tutto andasse per il meglio, invece con Amam siamo di nuovo punto e a capo“. A parlare è un lettore di StrettoWeb che ha deciso di contattare la nostra redazione per denunciare i recenti disservizi nella fornitura di acqua in città. Lo scorso 21 aprile, a Pasqua, i rubinetti dei cittadini di Messina sono rimasti a secco, per un guasto legato alla fornitura Enel e non meglio specificato. L’acqua è andata via alle 12 ed è ritornata la mattina seguente alle 6. Durante le ore di stop, Amam non ha diramato alcuna comunicazione ufficiale, lasciando la cittadinanza all’oscuro sulle cause e sulla durata del disservizio. Sul sito Amam l’ultimo comunicato risale allo scorso 8 aprile.

Sul disservizio nessuna comunicazione, se non tramite il centralino e sul profilo fb del presidente Puccio: due post pubblici del presidente che ovviamente sono sfuggiti ai più.

Quanto accaduto a Pasqua non è l’unico caso: “anche nella giornata di oggi, ci comunica il nostro lettore, i rubinetti sono rimasti a secco, nel totale silenzio di Amam. Questo modo di fare è scorretto– commenta- Oggi, a meno di una settimana di distanza sta accedendo la stessa cosa, l’acqua è andata via alle 12 ed è tornata adesso. Dal centralino mi hanno detto che si è trattato di un guasto e si sono scusati. Perchè Amam non mette sul sito alcuna comunicazione ufficiale? Trovo assurdo che il presidente Puccio scriva sul suo profilo personale le comunicazioni da dare alla città e sul sito Amam non sia stato scritto nemmeno un rigo per informare i cittadini. Trovo assurdo che per avere notizie debba andare a spulciare sulla sua pagina Facebook“.

