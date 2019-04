Messina, 54enne muore in fila al Comune: medico indagato, disposta l’autopsia

9 Aprile 2019 17:34

Disposta l’autopsia sul corpo del 54enne morto a Messina mentre era in fila al Comune, quella mattina l’uomo aveva già accusato un malore ed era stato soccorso dagli operatori del 118

Vanno avanti a Messina le indagini per la morte di Carmelo Doddis, il 54enne che giorni fa è morto stroncato da un malore mentre era in fila al Comune. Domani sarà conferito al medico legale, Antonio Messina, l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo dell’uomo e la procura, a seguito della denuncia dei familiari, ha già aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Come atto dovuto, per consentire di partecipare all’autopsia, il sostituto Rossana Casabona, ha iscritto nel registro degli indagati il medico che quella mattina aveva visitato il signor Doddis. L’autopsia servirà a chiarire le cause del decesso: quella mattina il 54enne, prima di uscire di casa, aveva già accusato un malore. Carmelo Doddis era stato soccorso dal personale del 118, che in ambulanza lo aveva trasportato al Mandalari per sottoporlo ad accertamenti. Terminata la visita l’uomo è quindi andato a sbrigare alcune pratiche al Municipio, dove ha accusato un altro malore che si è rivelato fatale.

Valuta questo articolo