Messina: 26enne arrestato per evasione [DETTAGLI]

6 Aprile 2019 14:49

Messina: si allontana dal domicilio ove scontava gli arresti domiciliari, arrestato per evasione

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Medio hanno arrestato per il reato di evasione N.L., 26enne pregiudicato messinese. L’uomo stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nel corso della serata, i militari della Stazione di Santo Stefano Medio hanno effettuato il controllo per verificare il rispetto degli obblighi imposti accertando che l’uomo si era volontariamente allontanato dalla sua dimora senza alcuna autorizzazione. Prontamente, i militari dell’Arma si sono attivati per ricercarlo e, anche grazie alla conoscenza della sue abitudini, lo hanno rintracciato ed arrestato sul lungomare di Santa Margherita.

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Messina Sud e questa mattina è comparso avanti al giudice del Tribunale di Messina per la celebrazione dell’udienza di convalida ed il processo con il rito direttissimo, al termine del quale, l’A.G. ha convalidato l’arresto ed applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari.

Valuta questo articolo