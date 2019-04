Messina, il 1° maggio la “Marcia della dignità”: lavoratori dei servizi sociali e i genitori dei disabili in piazza con De Luca

29 Aprile 2019 18:10

Gli operatori dei servizi sociali della Città Metropolitana di Messina aderiscono alla Marcia per la Dignità indetta da Cateno De Luca: in piazza anche i genitori dei ragazzi disabili

Gli operatori dei servizi sociali della Città Metropolitana di Messina che aderiscono alla FIADEL e gli iscritti dell’associazione Diritti e Dignità Sociale parteciperanno alla Marcia della Dignità indetta dal sindaco metropolitano Cateno De Luca in programma il prossimo 1° maggio da Piazza Duomo.

I lavoratori, provenienti dai diversi comuni della Sicilia e che svolgono il servizio di assistenza e trasporto per gli studenti disabili delle scuole medie superiori e le ASACOM, marceranno in corteo per rivendicare risorse e salvaguardia dei livelli occupazionali: “Rivendichiamo una diversa gestione del servizio” – dichiarano Clara Crocè e Gianluca Gangemi, rappresentanti FIADEL.

Anche i genitori dei ragazzi disabili che aderiscono all’associazione Diritti e Dignità Sociale, presieduta da Maurizio Gemelli, saranno presenti in piazza “per dire basta alla precarietà del servizio e alle continue interruzioni”. “Alla marcia saranno presenti con il CSA anche i lavoratori ASU della Città Metropolitana di Messina” – dichiara ancora Clara Crocé- Parteciperanno per rivendicare un contratto di lavoro e la fuoriuscita dalle cooperative, visto che le condizioni attuali della ex Provincia non consentono la stabilizzazione dei precari”.

