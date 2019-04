28 Aprile 2019 10:49

Giorgia Meloni terrà un comizio a Piazza Duomo e prima visiterà il Museo Archeologico di Reggio Calabria

Giorgia Meloni a Reggio Calabria. La presidente di Fratelli d’Italia è attesa questo pomeriggio alle 18 a Piazza Duomo, da dove terrà un comizio in vista delle prossime elezioni europee. L’Onorevole Giorgia Meloni,alle 17, visiterà il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “In Europa per cambiare tutto” è lo slogan scelto per elezioni europee e per un’Europa che sia una confederazione di Stati liberi e sovrani.

