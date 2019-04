Megalotto 106, Bruno Bossio (Pd): “Governo brancola nel buio, opera a rischio”

12 Aprile 2019 22:00

Bruno Bossio: “ad un anno dall’approvazione della delibera CIPE per la realizzazione del terzo megalotto della Statale 106 il Governo brancola ancora nel buio”

“Ad un anno dall’approvazione della delibera CIPE per la realizzazione del terzo megalotto della Statale 106 il Governo brancola ancora nel buio. Anche se stamane è stata ribadita la strategicità dell’opera, contrariamente a quanto più volte sostenuto da alcuni parlamentari pentastellati calabresi, alla data odierna il ministro Toninelli non ha ancora definito il cronoprogramna per l’apertura dei cantieri e la realizzazione dei lavori “. È quanto ha dichiarato la parlamentare Pd Enza Bruno Bossio in seguito alla risposta che il Governo ha dato alla Camera all’interpellanza sulla SS106 presentata dal gruppo Pd e di cui la deputata è prima firmataria. “In particolare – ha affermato la parlamentare democratica- si tratta di un megalotto già interamente finanziato dai Governi Renzi e Gentiloni e indicato come priorità strategica dal presidente Oliverio nel programma regionale per gli investimenti infrastrutturali e che ora deve essere realizzato, pena la perdita del finanziamento entro un tempo contingentato. Per questo appare incredibile che il governo venga in aula a raccontarci oggi della crisi dell’Astaldi! Non è ammissibile che non solo non siano in grado di presentare un cronoprogramna ma nemmeno di indicare un termine per l’inizio dei lavori. La risposta di oggi non è né soddisfacente né rassicurante, a cominciare dalla definizione dell’iter del progetto esecutivo. Continueremo, pertanto, ad incalzare e a vigilare perché in tempi rapidi sia dato avvio ai lavori per la realizzazione effettiva di un’opera fondamentale per i collegamenti, la sicurezza e l’accessibilità della fascia ionica calabrese”.

