Max Gazzè torna in tour, tappa anche a Reggio Calabria [INFO UTILI]

5 Aprile 2019 16:47

Reggio Calabria: Max Gazzè torna in tour, 2019 on the road

Il 2019 sara’ on the road per Max Gazze’. Dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazze’ torna sui palchi con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Ogni concerto avra’ una sua particolarita’, come il concerto del 12 luglio a Perugia per UmbriaJazz, dove Max sara’ accompagnato da Alex Britti e dal batterista francese Manu Katche’. Una sorta di remake di In Missione per conto di dio, dell’estate 2017. Altro evento speciale il 5 luglio al Collisioni Festival, Max dividera’ il palco, per la prima volta, con Carl Brave, con cui ha collaborato per il brano Posso, gia’ Disco di Platino. Le date: 1 giugno Scandiano (RE), 23 giugno Busson (AO), 30 giugno Legnano (MI). A luglio il 4 Udine, il 5 Barolo (CN), il 12 Perugia, il 14 Sogliano al Rubicone (FC), il 18 Peccioli (PI), il 19 Genova, il 22 Brescia, il 26 Reggio Calabria, il 30 Treviso. Ad agosto, il 2 Anzio (RM) e il 31 Monopoli (BA). A settembre, il 6 Vicenza, il 13 San Giovanni a Piro (SA), il 14 Modena. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

