8 Aprile 2019 12:54

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel giorno dell’ anniversario della Liberazione sarà in Sicilia

Nel giorno dell’ anniversario della Liberazione, il 25 aprile, il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta “organizzando per essere in Sicilia, per uscire dal dibattito vecchio fascisti, comunisti”. “La liberazione dalla mafia – ha aggiunto – secondo me e’ la priorita’ per questo Paese“.

